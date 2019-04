RWB-speler beleeft korte voetbalmiddag: na dertig seconden rood

Zondag 3bPaul van Oudhuizen valt in de 70ste minuut in aan de kant van RWB. Dertig seconden later staat hij na een rode kaart alweer onder de spreekwoordelijke douche, want veel gezweet heeft hij niet in een halve minuut voetbal.