RWB-spits Remie belangrijk als invaller met twee doelpunten

Zondag 4cRWB-spits Kevin Remie was tegen Terheijden erg belangrijk met twee doelpunten. De goalgetter begon vanaf de bank omdat hij zich vorige week verslapen had.

Terheijden - RWB 2-4 (1-1) 31. Alex Huijps 0-1, 44. 1-1, 63. Serhan Eyupoglu 1-2, 69. Kevin Remie 1-3, 73. Kevin Remie 1-4, 78. (pen.) 2-4.

Vorige week zondag kwam Kevin Remie te laat voor de wedstrijdbespreking: de spits van RWB had zich verslapen. Dus moest hij tegen VCW op de bank beginnen. Na rust bleek Remie heel uitgeslapen: hij scoorde twee keer. Zijn trainer ging op een ludieke manier om die slaapkop. ,,Donderdagavond heb ik Kevin een wekker gegeven”, zegt Larry van Ommen. ,,Ja, dat heeft prima gewerkt, want hij was wel heel erg vroeg op het sportpark.” Ook in Terheijden bleek Remie na rust alert, weer pakte hij twee treffers mee. Ook Alex Huijps, dit seizoen dé revelatie bij de Tricolores, scoorde, net als Serhan Eyupoglu. ,,Alex heeft de vorm te pakken. Met doelpunten en assists.”

Waspik – PCP 7-0 (2-0) 17. Guido van den Hoven 1-0, 24. Lesley Verschuren 2-0, 63. Guido van den Hoven 3-0, 72. Coen Roksnoer 4-0, 79. Coen Roksnoer 5-0, 83. Lucas Ligtvoet 6-0, 87. Coen Roksnoer 7-0. Coen Rood: 55e minuut aanvoerder PCP.

Coen Roksnoer scoorde na rust drie keer in een wedstrijd die na het derde doelpunt en een rode kaart van de aanvoerder van PCP meer op een schiettent op de kermis leek. Roksnoer is aan een opvallend seizoen bezig, pikt heel veel doelpunten mee. ,,Hij is een onnavolgbare speler”, vindt trainer Eugène van der Heijden. ,,Soms maakt Coen een afwezige indruk, op andere momenten laat hij zijn capaciteiten wel degelijk niet. En hij is snel, als een vuurpijl.” Wat ook telt: lekker spelen is makkelijk als het lekker draait. En dat doet Waspik.

Raamsdonk - Berkdijk 2-0 (0-0) Yordi Vissers 1-0, Yordi Vissers 2-0.

Berkdijk en scoren, dat is vooralsnog geen gelukkig huwelijk. Pas eenmaal is dat gelukt, toch hebben de Kaatsheuvelnaren al twee puntjes gepakt. Bij Raamsdonk leek er dat voor de rust ook nog in te zitten, maar Yordi Vissers maakte in de tweede helft aan die droom een einde.

Dussense Boys – Right’Oh 0-2 (0-2) 16. Ruud van Dijk 0-1. 24. Jari Langermans 0-2.