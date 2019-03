RWB verliest wedstrijd en trainer: contract voor volgend seizoen gaat de prullenbak in

DESK – RWB 2-1 (2-0) 27. Lars Schimmer 1-0, 41. Djordi Smout 2-0, 59. Pjotr ten Berge 2-1. Rood: 88. Roel Mulders (RWB).

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van RWB, een geweldige boogbal van Pjotr van Berge. Voor die tijd hadden de Waalwijkers niets in te brengen, daarna werd het een echte wedstrijd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na drie jaar maakte Lars Schimmer zijn rentree bij DESK. ,,Destijds had ik veel last van blessures en wilde ik mijn maatschappelijke loopbaan voorrang geven”, zegt de 28-jarige Schimmer. ,,Mijn beste vriend Ronnie de Bresser vroeg telkens om weer te gaan voetballen. Het kriebelde weer, dus heb ik dat gedaan. De trainer kent me heel goed, weet wat hij aan me heeft. Het was een geweldige rentree met een doelpunt en een assist.”

Na afloop maakte RWB in een persbericht bekend dat trainer Ruud van den Heuvel volgend seizoen niet meer aan het roer staat bij de Tricolores, al was er wel een contract getekend. De slechte resultaten – in de afgelopen tien wedstrijden won RWB slechts eenmaal – liggen daaraan ten grondslag.

Baardwijk - Gilze 0-3 (0-1)

Moment van de wedstrijd: De tweede gele kaart van Ugur Ozcan. ,,Nadat Ugur een prent had gekregen bleef hij maar zeuren”, zag Baardwijk-trainer Emiel Heefer. ,,Dat was niet slim. We stonden met 0-1 achter, er was dus nog een perspectief om dat recht te trekken. Maar die was met die rode kaart vervlogen. Aan de andere kant: Gilze was een stuk beter dan wij.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben weinig laten zien”, vond Heefer. ,,Volgende week treffen we Gilze weer. Dan moeten we meer laten zien dan in dit duel, anders wordt het een vervelende middag.”

Waspik - UVV’40 2-2 (2-1) 13. Jonathan van Eerd 0-1, 18. Bob Leijtens (pen) 1-1, 43. Guido van den Hoven 2-1, 87. Evaz 2-2.