Saamhorigheid sleutel voor succes bij Uno Animo

Tweede klasse E

Uno Animo – RBC 1-1 (1-0). 25. Bodie Scholten 1-0, 59. 1-1.

,,We hebben een uitstekende week gehad. Na de overwinning tegen Rijen, wonnen we ook nog in de beker en nu een gelijkspel tegen een van de titelkandidaten”, jubelde Uno-coach Rick van Loon. ,,We stappen nu met wat meer geloof en zelfvertrouwen het veld op en dat resulteert in dit mooie gelijkspel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Van Loon: ,,Elke speler van nummer één tot en met zeventien heeft meegedaan. Niemand die heeft geklaagd of hij wel of niet heeft gespeeld. Iedereen juichte uitbundig mee en na de wedstrijd een feestje in de kleedkamer. De saamhorigheid was onze sleutel tot succes.”

Tweede klasse F

Helvoirt – Volkel 2-2 (1-0).

Ben trots op de jongens, ze hebben als leeuwen geknokt voor een punt en constant het geloof blijven houden dat er iets te halen was’’, zei de tevreden Volkel-trainer Michiel Jans na afloop. ,,Het was een boeiende wedstrijd die ook zomaar 5-5 had kunnen eindigen. Uiteindelijk top dat je in de blessuretijd hier nog dat terechte punt pakt.’’