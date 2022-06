Sarto keert met lege handen huiswaarts na lange reis en Nemelaer treft TAC'90 in volgende ronde

Promotie:

Het overvolle speelschema van Sarto heeft zijn tol geëist in de wedstrijd tegen de fysiek sterke ploeg uit Overijssel. Volgens coach Dennis Dekkers waren de Tilburgers ,,Het is de derde wedstrijd in zes dagen, dat is voor amateurvoetballers gewoon teveel. We haalden ons normale niveau niet en zij hadden een sterk collectief.” In de eerste helft kwam de thuisploeg al vaak dichtbij, maar vond het geen succes in de eindfase. ,,Het is een redelijk kansloos verlies geweest, maar het was een seizoen om erg tevreden over te zijn”, concludeert Dekkers.