Sarto kent slechte generale richting nacompetitie, donderdag Tilburgse derby tegen 't Zand

Vijfde klasse C Elke speler uit de selectie van EDN'56 maakt doelpunt in dit kampioens­sei­zoen

EDN'56 is al even kampioen en kon dus aan andere dingen denken. De ploeg van Frans Tekath wilde iedere speler uit de selectie een doelpunt laten maken. Jorg van de Wiel was de laatste die nog moest scoren en dat lukte in de wedstrijd tegen Nederwetten. Hij schoot vlak na rust een vrije trap binnen en zo was de lijst met doelpuntenmakers compleet.

29 mei