Sarto maakt gehakt van ONA met bijna dubbele cijfers

,,Goed voor het vertrouwen dit. Zij zijn wel wat gehavend en hebben het de afgelopen weken moeilijk gehad. Toch waren ze sterk in de openingsfase. De eerste tien minuten waren ze beter en hing de 0-1 eigenlijk in de lucht. Na tien minuten gingen we wat scherper voetballen en ons beter aan de afspraken houden. Na de 1-0 was het verzet gebroken en in de tweede helft ging het heel rap”, vertelt Sarto-trainer Dennis Dekkers