Sarto pakt ticket voor de nacompetitie na gelijkspel tegen DOSKO, spelen nog om thuisvoordeel

Dennis Dekkers en zijn Sarto hielden maar één punt over aan deze wedstrijd, iets waar hun tegenstanders volgens hem maar al te blij mee waren. ,,Ze kwamen hier voor dit resultaat, wij speelden echt om te winnen. Kansen waren er zeker voor ons, maar met kunst en vliegwerk houdt DOSKO het schoon achterin.” Na deze wedstrijd kon het verlossende woord eruit, de Tilburgers komen in de nacompetitie te spelen, de laatste twee wedstrijden zullen bepalen of dat in eigen huis is of bezoek bij een van de verre verenigingen.

In Leiden kon ‘t Zand geen punten veroveren, maar trainer Johan Gabriëls is alles behalve ontevreden. ,,Dit was een versie van mijn team die ik wil zien. Dit resultaat is onterecht, we hadden absoluut meer verdiend.” Weer geen winst dus, maar wel genoeg positieve aspecten. ,,Ik ben eigenlijk best trots, gezien het aantal spelers dat we missen.” Goed nieuws voor de Zandhazen is dat Robin de Man, die eerder dit jaar zijn been brak, scoorde en het volledige duel binnen de lijnen heeft gestaan.