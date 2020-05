Sarto promoveert voor het eerst in 33 jaar naar eerste klasse: ‘Bizar nieuws’

RKSV Sarto mag zich volgend seizoen met trots eersteklasser noemen. De Tilburgse ploeg kreeg een belletje van de KNVB dat promotie een feit is. Eerder leek dat niet mogelijk, omdat de bond alle competities had bevroren.

,,Het is bizar nieuws”, zegt een dolenthousiaste Max Raeven. ,,Een euforisch gevoel. Het sijpelde de gisteren en vandaag de hele dag al een beetje rond, maar via onze secretaris kregen we het te horen. De bom barstte. Iedereen was meteen door het dolle heen.” Sarto was lijstaanvoerder in de tweede klasse E, omdat de ploeg een beter doelsaldo had dan het Wouwse Cluzona. ,,Op basis van de ranglijst is het dus verdiend.”

33 jaar

,,Voor de club is het geweldig. Ik las dat het 33 jaar geleden was dat Sarto in de eerste klasse speelde. Toen was de competitie-indeling natuurlijk anders, maar dat maakt het voor nu niet minder mooi. Iedereen is hartstikke blij. We hebben een jeugd die overal op divisieniveau speelt en dan is het eerste elftal in de eerste klasse natuurlijk een mooie afspiegeling.”

De promotie kwam onverwacht voor Raeven en zijn spelers. ,,Ik had al een beetje rondgekeken naar andere tweedeklassers en EFC stond er aanmerkelijk beter voor. Daarom had ik er eigenlijk geen rekening mee gehouden. Nu zijn zij gepromoveerd maar wij ook. Ik weet niet hoe de KNVB ons gaat indelen. Of we naar district West 2 moeten dus naar Rotterdam of anders naar Nijmegen, maar dat maakt me eigenlijk niet uit.”

Premies

Spelers begonnen meteen te grappen, zegt Raeven. ,,Of de premies omhoog gingen”, zegt hij met een lach. ,,Ik heb in ieder geval gezegd dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat, want we moeten nu verder reizen, haha.” Raeven is blij verrast. ,,Het is geweldig voor de staf. Ook heeft de TC op Wikipedia meteen aangepast dat we nu naar de eerste klasse gaan. Mooi om te zien.”