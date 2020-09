Sarto speelt gelijk door doelpunten van Swaak en Verheijden

Sarto – DHC 2-2 (1-1). 2. Jordy Brouwer 0-1, 33. Jules Swaak 1-1, 65. Kal Verheijden 2-1, 89. Jabrane el Youssefi 2-2.

Gemengde gevoelens na afloop bij de Tilburgse ploeg. ,,Aan de ene kant geven wij weinig weg en waren we een uur lang beter dan de tegenstander”, analyseerde Sarto-coach Max Raeven. ,,Anderzijds krijgen we twee goals tegen uit, opnieuw, standaardsituaties.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was het optreden van Sarto-invaller Kal Verheijden. De voormalig jeugdspeler van Willem II viel na rust in en was vaak dreigend, wat resulteerde in de 2-1 na een prachtige solo.

‘t Zand - VUC 2-0 (1-0). 22. Robin de Man 1-0, 61. Robin de Man 2-0.

‘t Zand-trainer Johan Gabriels was blij met de teamprestatie. ,,In eerste instantie werden wij overbluft door het powervoetbal van VUC. Zij speelden veel lange ballen en halverwege kregen we de grip op de wedstrijd: Robin scoort twee keer op aangeven van Rens van den Hout en onze keeper Rick (van Etten, red.) pakte een paar goede ballen.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was de minuut van applaus voorafgaand aan het duel. Het klappen was voor ‘t Zand-clubman Ton de Leeuw. ,,Enkele maanden terug verloor hij zijn vrouw. Hij wilde ook op deze manier afscheid van haar nemen en stond met tranen in zijn ogen”, sprak Gabriels. ,,Het is mooi dat we deze zege aan hem en haar op kunnen dragen.”

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.