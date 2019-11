Sarto-spits Daniël Kuipers is nu een stuk serieuzer: ‘Als ik geen zin had, ging ik niet’

Daniël Kuipers praat gemakkelijk en is iemand met pakkende teksten. Zo kan de kersverse spits van Sarto nog goed uitleggen hoe hij op sportpark Westend is beland. ,,Ik speelde op het Nederlandse studentenvoetbalkampioenschap. Via via heb ik gehoord dat er interesse in mij was, maar er was nog niets concreet”, weet Kuipers nog. ,,Totdat ik ineens een telefoontje kreeg van de trainer van Sarto (Max Raeven, red.).”