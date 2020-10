Sarto-spits Kuipers krijgt publiekswissel na doelpunt vanaf de middenlijn

Sarto won de wedstrijd met overtuiging, zag trainer Max Raeven. ,,Het was een relatief makkelijke middag. We domineerden, maar hadden vaker moeten scoren.”

Scoren deed Sarto-spits Kuipers wel. Vooral zijn tweede treffer was van grote klasse. ,,Hij schoot van eigen helft, oké misschien een meter op hun helft, de bal over de keeper heen. Hij (Kuipers) kreeg dan ook een publiekswissel, ook al was er geen publiek.”