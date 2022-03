Sarto-trainer niet blij met natuurgras: 'Daar is geen goed voetbal op te spelen’

Derde klasse D Boekel Sport speelt eerste competitie­wed­strijd in drie maanden en wint diep in blessure­tijd

Het was alweer even geleden dat 'Black & Yellow’ van Wiz Khalifa over het veld schalmde voor de opkomst van het eerste van Boekel Sport. De laatste competitiewedstrijd dateerde namelijk van 21 november 2021. In de eerste helft was het weer even wennen voor de ploeg van Marc van de Ven, maar diep in blessuretijd werd er alsnog gewonnen.

6 maart