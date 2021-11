Sarto verliest Tilburgse derby van ‘t Zand

Sarto-coach Dennis Dekkers zag zijn team verliezen in de Tilburgse derby. ,,We stonden al snel met 0-2 achter tegen een sterke ploeg, dus ik vond het heel knap van ons dat we niet opgaven en nog twee keer een aansluitingstreffer maakten. We profiteerden van een fout bij hen achterin, maar we kregen er wel vier tegen dus dan verdien je het niet om te winnen.”

,,We hebben hen te lang in de wedstrijd gehouden, we hadden het al eerder moeten afmaken”, vond Johan Gabriels, trainer van ‘t Zand. ,,Elke keer dat we scoorden, zakten we in en konden zij er óók een maken.” Hij prees verder vooral de algemene kracht van zijn ‘t Zand. ,,Het is momenteel een feest om bij ‘t Zand te werken, ons goede spel belonen we met punten en deze selectie zit vol met saamhorigheid en kwaliteit.”