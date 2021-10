Sarto wint met jeugdkeeper op goal: eerste doelman verslaapt zich en tweede met hersenschudding eraf

Een hectische dag voor Sarto-trainer Dennis Dekkers. Zijn team neemt de drie punten mee de bus in maar heeft wel wat personele problemen opgelopen. ,,Bij het eerste tegendoelpunt valt onze keeper Jens Cruijssen uit met een hersenschudding en omdat de andere doelman Nando Villevoije zich flink verslapen had, moesten we rekenen op een keeper van JO19, Vid Matavinovic.” De Kroatische doelverdediger was nog voor de zekerheid naar Rotterdam gebracht en dat was maar goed ook. ,,Ze kregen in de slotfase ook nog een penalty, terwijl hún spits hands maakt, dat was een bijzonder moment. Gelukkig floot de scheids meteen na deze goal af.”