SBV ploetert zich door regen en wind richting overwinning op Wadenoijen

SBV – Wadenoijen 3-2 (3-1) 15. Jordi van Oudvorst 1-0, 25. Laurens Soeroeredjo 2-0, 35. 2-1, 37. Jamie Knippen 3-1, 75. 3-2.

Moment van de wedstrijd: De aftrap in de tweede helft, toen het weer het veld praktisch onbespeelbaar maakte. ,,Het was al amper bespeelbaar maar met de nog hardere regen en wind was het bijna niet te doen”, stelde SBV-trainer John Putters.

OKSV – Ruwaard 1-0 (1-0) 43. Per Hidding 1-0 Rood: Edwin Tissen

Moment van de wedstrijd: De 1-0 van Hidding. ,,We waren de eerste helft wat onvoorzichtig maar toen Per zijn aanval over links inzette, ging hij er op een prachtige manier in”, zei O.K.S.V.-trainer Peter van Orsouw.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ruwaard-coach Ger Romeijnders was ervan overtuigd dat zijn ploeg een penalty was ontnomen. ,,Pootje haken in de zestien is volgens mij gewoon een penalty”, stelde Romeijnders.

Maaskantse Boys – MEC’07 3-3 (3-2) 2. 0-1, 5. Clint van Creij 1-1, 17. Steven van Schijndel 2-1, 28. Clint van Creij 3-1, 42. 3-2, 50. 3-3.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Maaskantse Boys-coach Maurizio Atzeni waren zijn jongens heer en meester in de eerste helft. ,,We hadden twee kleine momentjes waar we goals tegen kregen, daar hadden we alerter moeten zijn.”

Moment van de wedstrijd: De tweede gele kaart van Maaskantse Boys-speler Edwin Tissen. Maaskantse Boys speelde de wedstrijd met tien man uit.

Ophemert - HRC’14 2-2 (2-1) 30. Patrick Jansen 0-1. 58. Jordi Verwers 2-2

Moment van de wedstrijd: ,,De scheidsrechter speelde een belangrijke hoofdrol in de wedstrijd. Bij de 2-1 van Ophemert negeert hij onze grensrechter en keurt hij onterecht een doelpunt goed. Vervolgens keurt hij later een geldig doelpunt van ons af, omdat hij nu wel naar de grensrechter luisterde. Het gelukkig zat ons niet mee” ,aldus een balende Harald van Deelen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vlak voor tijd lijkt HRC’14 alsnog met drie punten richting huis te gaan, maar een verdediger van Ophemert weet de bal nog net voor de doellijn weg te halen waardoor beide teams een punt overhouden aan de confrontatie.

SCZ – DSS’14 3-0 (1-0)

Moment van de wedstrijd: ,,Na vier minuten spelen werd Jasper van Maurik in doorgebroken positie neergehaald in het zestienmetergebied, maar de scheidsrechter besloot anders. Hij zag er een vrije trap in en geen penalty en een rode kaart. Het is jammer dat het dan niet mee zit”, zei DSS-leider Kees de Vries na afloop.