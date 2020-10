SBV speelt eerste wedstrijd van seizoen en wint meteen

SBV – Ophemert 1-0 (1-0). 24. Jordy van Outvorst.

,,Voor rust speelden we heel goed en hadden we meer moeten scoren. Na rust was het voor ons billenknijpen. Toen drong Ophemert meer aan. De motivatie van mijn spelers was super en dat was de basis van deze overwinning”, aldus SBV-trainer Sander Strik.

Door afgelastingen is dit pas de eerste wedstrijd van SBV van het seizoen. De 36-jarige Danny de Natris maakte nu zijn debuut in de goal voor de ploeg uit Haren.

DESO – RKVSC 6-0 (3-0). 6. Agonis Hoti 1-0, 30. Romano Bloks 2-0, 44. Romano Bloks 3-0, 88. Hamoudi al Obaidi 5-0, 90. Jelle van Herpen 6-0 (pen.).

,,Na het verlies van vorige week had mijn ploeg iets goed te maken. Dat hebben ze gedaan. Ze gingen er volle bak tegenaan en speelden een goede wedstrijd”, beschreef DESO-trainer Stan Vos het duel.

Hoewel Romano Bloks driemaal doel trof, kwam volgens Vos de mooiste goal van de voet van Hamoudi al Obaidi. ,,Hij i stond net een minuut in het veld, veroverde de bal en schoot daarna knap binnen.”

RKVSC stond voorafgaand de wedstrijd in Oss nog op nul punten, maar tegen DESO kon de Velddrielse equipe daar geen verandering in brengen. Op Sportpark Rusheuvel zwaaide de equipe van Klaas Bieze af met 6-0.

Volgende week heeft RKVSC geen wedstrijd op de kalender, maar de week erop maakt de ploeg een uitstapje naar Sportpark Elzenbos in Haren, waar het SBV treft. De Harense club heeft tot nu nog maar een wedstrijd gespeeld, maar heeft die wel gewonnen.

Maaskantse Boys – SCZ 2-4 (1-1). 21. Jeffrey van den Hurk 1-0, 36. 1-1, 51. 1-2, 60. Clint vaan Creij 2-2 (pen.), 71. 2-3, 90. 2-4.

,,We begonnen aardig maar eindigden slecht. Mijn ploeg leed veel onnodig balverlies. Dat was echt gênant. Het vrat energie en kwamen daardoor niet in de wedstrijd”, aldus Maurizio Atzeni, trainer van Maaskantse Boys.

Atzeni baalt enorm van de gevolgen van de corona-maatregelen. ,,De sfeer op ons complex was nul. We hadden goed de steun van ons publiek kunnen gebruiken om ons over het dooie punt heen te krijgen. Het was heel stil, verschrikkelijk.”

Hedel – MOSA’14 3-2 (2-0). 2. Jimmy Floor 1-0, 10. Jimmy Floor 2-0, 50. Justin de Wit 3-0. 60. Robin Blokland 3-1, 62. Robin Blokland 3-2.

,,We begonnen heel slap en stonden na zes minuten op 2-0 achterstand. Mijn team herpakte zich goed en had daarna het beste van het spel. Toch werd er na rust weer niet scherp gestart. We kwamen nog dichtbij en een gelijkspel was zeker haalbaar geweest, maar we misten de kansen” vatte MOSA’14-trainer Peter van Orsouw de wedstrijd samen.

Van Orsouw weet wat zijn team dit seizoen ontbreekt. ,, Net als in deze wedstrijd zijn we tot dusver te weinig doeltreffend. Mooi dat we veel kansen creëren maar de bal moet wel tegen het netje.”

,,Na een sterke start van ons, waarin we twee keer in het begin van de wedstrijd scoren, begon Mosa beter te voetballen’’, sprak Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,In de tweede helft komen we weer snel aan een doelpunt, maar door twee individuele fouten in een mum van tijd ook weer op 3-2.’’

,,We staan nu, met uit vier wedstrijden negen punten, bovenaan’’, jubelde de Hedel-oefenmeester. ,,Daar ben ik heel tevreden over. De jongens hebben hard gewerkt om ook vandaag de overwinning over de streep te trekken.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.