SC Elshout laat spel afhangen van de wind en verliest

Gilbert de Fijter, trainer van SC Elshout, had een aardig strijdplan uitgedokterd. ,,Er stond een harde wind. Tegen, dan tegenhouden, mee, dan zo veel mogelijk op doel schieten.” De koploper van doelpunten afhouden lukte net niet. Maar na rust kwam van het strijdplan van De Fijter, die voor één seizoen heeft bijgetekend, niet veel terecht: 0-3. SC Elshout kreeg nog een oprisping, treffers van Remco van den Hooven en een benutte pingel van Stan Muskens. Het laatste woord was aan Geert Korsten. ,,Die maakte een geweldig mooi doelpunt. Hij dolde op de achterlijn twee van onze verdedigers, schoot de bal onberispelijk binnen. Volgens onze grensrechter zat er wel een buitenspelluchtje aan.”

De eerste tien wedstrijden gingen allemaal verloren voor HHC’09. Dat veranderde dus bij WEC door doelpunten van Jeffrey Verhoeven en de pas zestienjarige Met Karakan. Aardige bijvangst: doelman Hakan Buyuk heeft een clean sheet te pakken. Trainer Ger Henskens is niet helemaal verbaasd. ,,Vorige week hadden we al moeten stunten tegen de koploper, want er komt steeds meer lijn in ons spel. En de jongens hadden een grote conditionele achterstand toen ik hier instapte. Dat is niet meer.”