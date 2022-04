SC Elshout-trainer verbaasd over niveau van hekkensluiter: ‘Ik begrijp niet dat ze onderaan staan’

Vierde klasse GSC Elshout moest op deze tweede paasdag aantreden tegen hekkensluiter BZS, maar het werd niet zo makkelijk als vooraf gedacht. SC Elshout-trainer Gilbert de Fijter was positief verrast over het voetbal van de bezoekers: ,,Het is een leuk voetballende ploeg , die verzorgd voetbal wilde spelen.”

SC Elshout - BZS 3-0 (2-0). 22. Edgar Brok 1-0 35. Luc van den Aker 2-0 78. Luc van den Aker 3-0.

BZS staat onderaan. “Dat begrijp ik niet”, zegt Elshout-trainer Gilbert de Fijter. “Het is een leuk voetballende ploeg, die verzorgd wil spelen.” Tegelijkertijd: kansen creëren was ook niet zó moeilijk. “Vlak na rust kregen we er drie oplegde binnen vijf minuten. Als we daar wat beter mee om waren gegaan, had de uitslag nog veel hoger uitgevallen. Klagen doe ik niet, hoor. Drie punten, mooi weer. En een bijna fitte selectie, voor de eerste keer dit seizoen.”

Nulandia - VCB 2-0 (0-0). 60. Van de Ven 1-0, 70. 2-0 (E.D.).

Na de overwinning op nummer twee VCB heeft koploper Nulandia een voorsprong van dertien punten. ,,Het kan nu niet meer misgaan. De competitie is beslist. Dan klinkt misschien arrogant maar is het zo. Verder was het een sportieve wedstrijd met een verdiende winnaar”, beschreef Nulandia-trainer Marc van Delft.

Teisterbanders - Wilhelmina 1-0 (1-0). 20. 1-0.

,,Het was een dramatische wedstrijd op een dramatisch veld. Dat is geen excuus voor de nederlaag. Teisterbanders knokte door en hield de voorsprong vol”, beschreef Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheden: de wedstrijd werd niet op het hoofdveld gespeeld. Daar werd namelijk een tent opgezet voor Het Lentefeest dat deze week gehouden wordt.

Maliskamp - Buren 0-2 (0-1). 25. 0-1, 88. 0-2.

,,Buren heeft ons op de counter uitgespeeld. We deden in de eerste helft leuk mee”, vertelde Maliskamp-trainer Willem van den Berg. Zijn ploeg staat nu op de zesde plek en lijkt nacompetitie mis te lopen. ,,We verliezen dit seizoen twee keer van Buren. Van de rest van de top zes verliezen we dit seizoen heel veel, daarom zou nacompetitie ook niet terecht zijn.”

RKKSV - Essche Boys 2-0 (0-0). 46. Van Meurs 1-0, 80. Van Hemmen 2-0.

,,In de eerste helft was Essche Boys iets beter, vervolgens was het een open wedstrijd. We gaven weinig kansen weg en via een corner en een spelhervatting komen we op 2-0”, beschreef RKKSV-trainer Ramon van rixtel.

,,Een gelijkspel was verdiend geweest”, vertelde Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij. ,,Het zat vandaag niet mee, de bal wilde er gewoon niet in. Ik kan de jongens echt niks verwijten”, aldus Van Wanrooij.

Bijzonderheden: Djoey van Nuland maakte na twee jaar blessureleed zijn rentree voor RKKSV.

MEC - Boxtel 4-1 (2-0). 25. 1-0, 35. 2-0, 55. 3-0, 80. 3-1 (pen.), 87. 4-1 (pen.).

,,We begonnen redelijk goed. Er was niks aan de hand maar ineens zakte het als een kaartenhuis in elkaar. Om iets te forceren gingen we met vier man voorin spelen, maar de aansluiting vonden we niet”, aldus Boxtel-trainer Frank van Oers.

Bijzonderheden: de wedstrijd eindigde een aantal minuten eerder dan gepland. MEC-keeper Luc de Boer werd namelijk hard geraakt en moest het veld via de brancard verlaten. Na een onderzoek in de ambulance bleek dat de doelman twee gebroken ribben heeft.