SC Elshout wint in spiksplinternieuwe shirts van MEC’07

Het was een kwartier lang wennen aan het potige spel van de gasten, daarna begon het te draaien bij de thuisclub. Dat leverde een verdiende voorsprong op, vlak na rust uitgebouw door Nik van Mook. Voor MEC’07 het sein om de mouwen tot aan de oksels op te stropen. Dat leek succes op te leveren (2-2), maar in de 86e minuut bezorgde Thomas Dankers de thuisclub alsnog de zege. ,,Het was een prachtig doelpunt”, zag leider Ronald van Noije. ,,Terecht dat die viel, want al met al waren we een stuk beter.”

Moment van de wedstrijd: Het was een hele leuke wedstrijd om te zien. Het ging constant op-en-neer. We hadden veel kansen. De uitslag kon ook 8-3 zijn”, vertelt Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij enthousiast.

Moment van de wedstrijd: Er gebeurde echt van alles in Maliskamp. Na 45 minuten kon scheidsrechter Ton Verkoeijen niet verder wegens een knieblessure. Die had op dat moment al een rode kaart gegeven aan Maliskamp-speler Daut Salmani. Verenigingsscheidsrechter Mark Slagter floot de wedstrijd uit. Ook hij gaf een rode kaart aan RKKSV-speler Frank van Zoggel.

Moment van de wedstrijd: Jan van Arckel-trainer Marc was totaal niet tevreden ondanks de drie punten. ,,Ik heb geen prettig gevoel. We kunnen beter dan we vandaag lieten zien. In het begin kregen we veel kansen, daarna lieten we slecht voetbal zien. Jan van Arkel onwaardig.