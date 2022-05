SC Elshout ziet treffer in extra tijd afgekeurd, maar baalt niet: ‘Winnen zou helemaal tegen de verhouding in zijn geweest’

SC Elshout is in goeden doen. Staat op de derde plaats, doet mee voor een nacompetitieticket in de tweede periode. Maar tegen Wilhelmina ging het niet echt crescendo, zag assistent-trainer Willem-Jan de Kort. ,,We speelden een heel rommelige wedstrijd. We mogen blij zijn met het puntje, want die gasten schoten een keer tegen de lat en de paal.” Dat in de extra tijd een treffer van de thuisclub werd afgekeurd, daar deed bij blauw en wit niemand moeilijk over. ,,Winnen zou helemaal tegen de verhouding in zijn geweest.”