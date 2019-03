SC ’t Zand kan weer niet scoren

amateurvoetbal Overzicht | Wind bij veel wedstrij­den spelbreker, sc ’t Zand onderuit tegen Woezik

10 maart De wind was bij veel wedstrijden in het Brabantse amateurvoetbal een spelbreker. Veel duels werden wel afgetrapt, maar vroegtijdig beëindigd door de weersomstandigheden. Een confrontatie die wel doorgang vond was sc ’t Zand-Woezik. De Tilburgers verloren met 1-4.