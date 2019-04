Sc 't Zand klopt FC Tilburg in Tilburgse derby

Bij winst kon FC Tilburg twee vliegen in één klap slaan. De ploeg kon bij een zege de degradatiezone verlaten en ook direct gelijk komen in puntenaantal met sc ‘t Zand. De bezoekers waren de laatste weken absoluut niet in vorm, maar waren de betere ploeg in de eerste helft. Dit goede veldspel resulteerde in een terechte 0-2 voorsprong bij rust. In de 21ste minuut kopte Danny van de Lisdonk raak uit een corner en na een dik halfuur verdubbelde Wilbert Hack de voorsprong met een geweldig afstandsschot. Hierdoor was de ruststand in de qua niveau tegenvallende derby 0-2.