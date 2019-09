Sc ‘t Zand neemt sportieve revanche na degradatie

Sc ‘t Zand begon uitstekend aan de eerste wedstrijd in de hoofdklasse. Het team won met 1-3 van Fortuna’54. ,,We waren bij vlagen zeer goed”, zei sc ‘t Zand-trainer Martijn van Wanrooy. ,,De kansenverhouding voor rust was 2-6 in ons voordeel. Het duurde lang tot we scoorden, maar we deden het wel. “