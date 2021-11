Sc ‘t Zand ondanks drie doelpunten onderuit tegen Someren

Someren - Sc ‘t Zand 4-3 (1-2). 22. Nadia Cools 0-1, 40. 1-1, 44. Lisa van Lieshout 1-2, 62. 2-2, 85. (pen.) 3-2, 91. 4-2, 92. Femke van Herpt 4-3.

,,Blijkbaar hebben wij moeite met tegenstanders die een beetje onderin bivakkeren. Als we gewonnen hadden, hadden we derde gestaan. We kunnen het op één of andere manier niet opbrengen om de wedstrijden over de streep te trekken. Ik vraag me af hoe dat kan. Misschien zit het conditioneel nog niet helemaal goed. We hebben bij een stand van 2-2 een grote kans gehad om te winnen. Lisa van Lieshout schoot op de paal. Zij waren in de tweede helft veel gevaarlijker dan wij. We zijn niet scherp genoeg voor het doel”, zei sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Het was de eerste keer in een uitwedstrijd dat sc ‘t Zand dit seizoen drie keer scoorde. Toch won de ploeg voor de derde maal niet ,,We hebben het moeilijk in uitduels”, constateerde Hernandez. Van Bavel werd met 1-0 verloren, Trekvogels was met 2-0 te sterk.

Nooit Gedacht - Bavel 1-0 (0-0). 60. Margaritha de Groot 1-0.

,,Het was in het begin even onrustig. Toen werd veel de lange bal gespeeld en moesten we steeds in de duels komen. Vanaf de twintigste minuut hebben we nauwelijks iets weggegeven, hooguit wat flipperkastballen, die twee kanten op konden vallen. We kregen zelf geen reuze kansen. Wel twee of drie goede mogelijkheden. Het duel was redelijk in evenwicht, maar ik denk dat we verdiend gewonnen hebben”, zei Jos Verstegen.

Verstegen, trainer van de meiden onder de 17, verving de zieke hoofdtrainer Vincent Jansen. Hij nam een paar seizoenen geleden ook al twee keer de honneurs waar bij het eerste vrouwenelftal van Nooit Gedacht.

Orion - Prinses Irene 5-0 (1-0). 20. 1-0, 56. 2-0, 68. 3-0, 77. 4-0, 90. 5-0.

,,Orion was de betere ploeg. Ze maakten aan de bal veel betere keuzes dan wij deden. We hebben te weinig gecreëerd en dan verdien je ook niet om te winnen. Dat is de laatste weken het geval. We missen weliswaar wat speelsters, maar dat moet geen excuus zijn”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

Prinses Irene heeft na zes wedstrijden al twintig doelpunten tegen gehad. De ploeg heeft daarmee de op twee na meest gepasseerde verdediging. ,,Dit zal echt beter moeten, want anders komen we zomaar onderin te staan”, zei Sangoer over het aantal tegentreffers. De voetbalsters uit Nistelrode staan nu nog vijfde.