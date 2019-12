Sc ’t Zand speelt gelijk en verliest topscorer Marte van de Wouw

sc ‘t Zand-trainer Martijn van Wanrooy: ,,Over de hele wedstrijd genomen is dit een terechte uitslag. Eindhoven heeft een goede en stugge ploeg met veel snelheid en durf. Niet voor niks dat Maarssen en Nooit Gedacht punten hebben laten liggen tegen ze. We hebben keihard gewerkt en geen moment verzaakt. Voetballend had het wat beter gekund, maar een zwaar veld en een goede tegenstander zorgden er ook voor dat we er niet goed uit kwamen voetballend. Beide ploegen hebben een sterke verdediging met relatief weinig tegengoal en dat was de gehele wedstrijd goed te zien.”