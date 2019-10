Sc ’t Zand speelt gelijk, maar moppert over scheidsrechter

Hij was minder blij met het horloge van de scheidsrechter. ,,Als je het vrouwenvoetbal als KNVB zijnde serieus neemt, moet je geen ongemotiveerde scheidsrechters naar dit niveau sturen”, mopperde Van Wanrooy. ,,Deze man had geen eens een stopwatch bij, alleen een horloge met wijzers. Hij liet voor rust twee minuten te vroeg stoppen en ging in de tweede helft tien minuten door. Vijf minuten kon ik begrijpen, omdat een speelster van Witkampers geblesseerd was geraakt. Als je in de 98ste minuut nog een treffer tegen krijgt, zakt mijn broek daar van af.”