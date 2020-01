Sc ‘t Zand strikt voormalig NAC-speler Gabriëls als nieuwe trainer

Gabriëls liet de club uit Ulvenhout eerder in het seizoen weten dat hij voor een nieuwe uitdaging wil gaan. Met UVV’40 komt hij momenteel uit in de derde klasse B van het zondagvoetbal.

‘t Zand speelt twee klasses hoger, een flinke promotie dus voor Gabriëls. De ploeg uit Tilburg, op dit moment gecoacht door Jan de Hoon, staat elfde in zondag 1C. Vijf punten bedraagt de voorsprong van 't Zand op hekkensluiter Best Vooruit. ,,Het feit dat de beleidsbepalers van de club de job aan mij hebben toevertrouwd, maakt me apetrots”, aldus de oefenmeester.