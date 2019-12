Sc ’t Zand toont tekenen van herstel en wint van Nuenen

zaterdag 1C Nivo Sparta boekt belangrij­ke driepunter in Waalderby tegen WNC, GRC 14 verschaft zichzelf wat lucht

30 november Ondanks dat Nivo Sparta en WNC op nog geen drie kilometer (hemelsbreed) van elkaar verwijderd zijn, is het pas de eerste keer deze eeuw dat beide ploegen elkaar in competitieverband tegenkomen. De punten bleven in Zaltbommel: 3-0.