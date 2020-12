SC 't Zand-trainer Johan Gabriëls plakt er nog een jaartje achteraan

De oud-speler van NAC kwam afgelopen winter over van UVV’40. Het huidige, door corona onderbroken, seizoen was zijn eerste jaar als hoofdcoach bij ‘t Zand. Op het moment van onderbroken stond ‘t Zand negende in de eerste klasse B, met vier punten uit drie duels. In de beker eindigde ‘t Zand derde in de poule (drie punten uit drie).