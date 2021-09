Sc ’t Zand verliest en ziet tegenstander met ambulance afgevoerd worden

Het was geen beste start voor ‘t Zand, dat volgens trainer Johan Gabriels geen schim van zichzelf was. ,,Waar we normaal zo nauwkeurig en technisch begaafd zijn, was daar vandaag niks van terug te zien. Ons strijdplan kwam niet uit de verf en dan is het moeilijk om een goed resultaat te behalen tegen een team als Rood Wit.” Om de gretigheid van de thuisploeg te illustreren, aanvoerder Boy van Steen gaf alles om de 2-0 binnen te koppen en blesseerde door die beweging zijn schouder. Hij maakte weliswaar het doelpunt, maar moest het terrein met een ambulance verlaten.

Vanaf het eerste fluitsignaal was dit een wedstrijd met goed voetbal en veel kansen aan beide kanten. Vooral de flitsende acties van de buitenspelers gaven het publiek reden om te joelen en te juichen. DHC had in de voorhoede drie bekwame dribbelaars en dat tegenover het goed opbouwende spel Sarto was een mooie balans. Smaakmaker van de wedstrijd was Kal Verheijden, met als kers op de taart een prachtig afstandsschot voor de 2-1. ,,Over het algemeen is een gelijkspel niet onterecht, maar ik denk dat wij meer het spel maakten en na twee keer op voorsprong te komen is niet winnen nét iets zuurder. We beginnen met een punt en nu moeten we doorpakken”, vindt Verheijden.