Sc ‘t Zand verliest met jongste team ooit van TOP

Moment van de wedstrijd: in de 25ste minuut scoort Mees Linders de enige goal van de middag, waardoor TOP met 0-1 wint. Keeper Jeffrey Vendrig van TOP pareert knap een inzet van Vekemans van sc ‘t Zand.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Sc ‘t Zand eindigde de wedstrijd met negen man. Zowel Rik de Kok als Adul Bangura kreeg tweemaal geel. Opvallend: het basisteam van sc ‘t Zand was gemiddeld 21 jaar. ,,Het was het gemiddeld gezien het jongste team ooit van sc ‘t Zand”, zei trainer Jan de Hoon.

Moment van de wedstrijd: ,,Beide ploegen waren bang om te verliezen, het was niet zo spectaculair allemaal”, zo zag Oirschot Vooruit trainer Piet Drijvers. Zijn collega Sofus de Rooij van FC Tilburg was het daar mee eens. ,,Wij hadden meer scoringskansen, maar het was hoogstaande wedstrijd.”