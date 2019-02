Sc ’t Zand weet na acht competitieloze weken nog steeds hoe het moet winnen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het was een week of acht geleden dat Sc ‘t Zand weer eens een competitieduel afwerkte, maar daar kon trainer Jan de Hoon niets van merken. ,,We hebben erg goed getraind in de winterstop, daar plukten we vandaag de vruchten van, ik was onder de indruk van ons spel.”