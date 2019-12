Schadewijk-aanvaller Eveleens wil familie trots maken: ‘Dankzij hen wilde ik ook altijd hoog voetballen’

Vijf jaar in de toekomst durft Dani Eveleens nog niet te kijken. Zolang hij maar kan blijven groeien, lijkt het credo te zijn. ,,Ik wil me vooral goed blijven ontwikkelen. Wie weet kan ik dan zo snel mogelijk hogerop", aldus Eveleens over zijn eerste jaar in een eerste elftal van FC Schadewijk.