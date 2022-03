Schadewijk heeft rode kaarten nodig om te winnen van nummer laatst

Derde klasse CVeel mensen zullen toch denken dat het een makkelijke middag wordt als je tegen de nummer laatst voetbalt. FC Schadewijk had het alles behalve makkelijk. In de eerste helft werd een 0-2 achterstand ongedaan gemaakt en in de tweede helft kwam RKTVC met negen man te staan. Daarna konden de bezoekers de overwinning pas veilig stellen.

RKTVC – FC Schadewijk 2-3 (2-2). 20. ? 1-0, 25. ? 2-0, 30. Quincy Broers 2-1, 37. Jordy Hoeks 2-2, 70. Dani van der Weg 2-3. Bijz.: In de 60e minuut krijgt een speler van RKTVC rood. In de 68e minuut pakt nog een speler van RKTVC rood en in de 85e minuut pakt Tom Vos van FC Schadewijk rood.

FC Schadewijk-assistent-trainer Dicky van den Akker: ,,Na elf minuten hadden we al vier open kansen gehad, waarvan drie hele goede. We hadden dus na 11 minuten al een ruime voorsprong moeten hebben. Echter komen we na twintig minuten op 1-0 achterstand en 5 minuten later komen we op 2-0 achterstand, tegen de nummer laatst. Dat is even een gruwelijke tegenvaller. Maar in de 30e minuut scoren wij met een goede aansluitingstreffer. Ik dacht, als we met 2-1 gaan rusten is dat prima, maar niet veel later scoort Jordy Hoeks de 2-2. In de tweede helft begon het gele en rode kaartenfestijn. Na 20 minuten stonden ze met 9 man. Dani van der Weg scoorde daarna via een vrije trap de 2-3 binnen, waardoor we op voorsprong kwamen. Daarna geen vuiltje meer aan de lucht, op onze rode kaart na. Het is een terechte overwinning, die we goed konden gebruiken.”

Avanti – DSC 3-2 (1-2) 23. Jordy de Wit 0-1, 37. Jelle Brus 1-1, 38. Martijn Veldhuis 1-2, 60. Geert van Heeswijk 2-2, 72. Roel Kappen 3-2.

,,Hard gewerkt en niet helemaal verdiend verloren vandaag’’ , zo omschrijft DSC-trainer Robin Verheijden het duel van vandaag tegen Avanti. Een flitsende start zorgde voor een vroege voorsprong voor de uitploeg. En gingen ze met een stand van 1-2 rusten. ,,De vorm die we in de eerste helft hadden miste we compleet in de tweede helft. Avanti kwam veel scherper uit de kleedkamer’’ , zei Verheijden. Avanti kwam op gelijke hoogte door een omstreden buitenspel goal. Waardoor Avanti de wedstrijd naar zich toe wist te trekken

,,Het was vandaag een goede wedstrijd vanuit ons, vooral in de tweede helft waren we sterk. We maakten wat wissels in de rust, waardoor we beter uit de verf kwamen na de rust. Hierdoor hebben we de wedstrijd naar ons toe kunnen trekken.’’ Zei Stephan Hesemans, trainer van Avanti.

Alem – Zwaluw 3-1 (0-1), 8. Martin de Laat 0-1 (pen.), 55. Joost de Man 1-1 (e.d.), 68. Dylan Laponder 2-1, 85. Jens Steenbekkers 3-1. Bijzonderheid. 88. Joost de Man (Alem) rode kaart.

Verrassend Alem rekent af met kampioenschap kandidaat Zwaluw. ,,Het voetbal was niet goed, maar we hebben vandaag puur op wilskracht gewonnen’’ , zei Ben Hoek, trainer van Alem. Zwaluw kreeg volgens Hoek wel nog grote kansen in de eerste helft. Maar die werden niet benut, waardoor Alem levend bleef. En de drie punten veroverde.

,,De eerste helft speelden we echt goed. We creëerden veel kansen en scoorden ook al vroeg de 1-0. Daarna hebben we drie of vier goede kansen niet benut en dus gingen we maar met een marge van één rusten. Na rust kregen we moeite met de speelstijl van Alem. Die zakken heel ver in en schieten de bal naar voren. Dat wisten we al maar daar hadden we moeite mee. Ik ben vooral echt pissed over de rode kaart die wij krijgen. Het was exact dezelfde overtreding als bij de penalty die wij kregen. Daar gaf de scheidsrechter terecht geel. Het is niet zo dat we de wedstrijd hadden gewonnen als hij die rode kaart niet had gegeven maar nu moet ik die speler volgende week missen en daar baal ik echt van”, beet Zwaluw-coach John Laponder van zich af.

Nooit Gedacht – RKSV Schijndel 1-2 (1-1). 2. Thomas-Jan van Raaij 0-1, 28. Bob van Iersel 1-1, 68. Brent Blummel 1-2.

,,De eerste 20 minuten hadden we het lastig met Schijndels formatie. Ik hoorde dat ze deze hadden aangepast aan ons, wat wel een compliment is. Helaas viel al snel de 0-1. We waren het daarna echt even kwijt en toen was Schijndel de bovenliggende partij. We hebben toen het middenveld voller gezet, waardoor we de overhand kregen. In de 25e minuut kwam Bob van Iersel 1 op 1 met de keeper op randje 16, waarna de keeper toen, in mijn ogen, een overtreding maakte. De scheidsrechter zag dit anders en gaf niks. Vervolgens scoorden we nog de 1-1. Meteen na de rust kwam via een diepte bal een mooie kans en hadden we de 1-2 moeten maken, maar dat lukte niet. Hierna hadden we de wedstrijd goed onder controle, ondanks ons slechte veld. In de 61e minuut dachten we dat Thijn Vos 1-2 maakte en zelfs de muziek ging al aan. Echter had de keeper hem net over de lat getikt waardoor het net bewoog, maar hij zat niet. In de 68e minuut scoort Schijndel via een rare curve bal vanaf 35 meter. Daarna hebben we er nog alles aangedaan om te scoren, maar dat lukte niet”, zei Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden.

,,Het was een hele open wedstrijd. Qua niveau verdiende het eigenlijk geen winnaar. Het was erg matig. Met name de kwaliteit van het veld ook. Dat was heel hard en hobbelig. In de tweede helft kregen we wat meer controle want in de eerste was Nooit Gedacht wat beter maar het was vooral gewoon best matig. Veel strijd van beide kanten en we hebben hem wat gelukkig gewonnen”, reageerde Schijndel-coach Henry van Alebeek na afloop.

DVG – Margriet 1-2 (0-0). 68. Rob van de Ven 0-1, 75. Jeffrey van Vlijmen 0-2, 84. Rens van Hastenberg 1-2. Bijz.: In de 44e minuut krijgt Nick van Oorschot (Margriet) rood en DVG mist een penalty.

,,We vonden dat we in de eerste helft beter waren. In de beginfase een paar mooie kansen. 2 keer 1 op 1 met de keeper, maar die maken we niet. In de 44e minuut komt er een uitbraak van DVG. Nick van Oorschot, maakte een overtreding en kreeg daarvoor rood en een penalty tegen. De keeper hield deze tegen, waardoor we met 0-0 gingen rusten. Vanaf de tweede helft met een man minder op het veld. Door 2 mooie acties kwamen we op 0-2 voor te staan. Daarna ging DVG alles of niks spelen en bij ons vloeiden de kracht een beetje weg, waardoor we in de 84e minuut de 1-2 tegen krijgen. Op het laatst was het echt tegenhouden, maar we hebben het over de streep kunnen trekken”, vertelde Margriet-trainer Maarten van Vugt.

,,Dit was echt een zure nederlaag”, zuchtte DVG-trainer Henri van den Braak. ,,Zij krijgen een rode kaart en wij missen de daaropvolgende penalty. Ze hebben sowieso ook maar twee ballen op doel geschoten en die waren allebei raak. We zitten sowieso wel in de hoek waar de klappen vallen. Zeven spelers deden niet mee en na tien minuten viel nummer acht uit. Er deden twee spelers van het zaterdag-team mee en twee A-junioren stonden in de basis. Een andere uit de A-jeugd viel in. We waren gewoon zeer gehavend en we hebben echt niet zo slecht gespeeld maar je wint hem niet. Dat is zuur.”

ODC – Den Dungen 0-3 (0-2). 8. Loek van Grinsven (0-1), 26. Lex van den Biggelaar (0-2), 86. Joep Kaarsgaren (0-3).

,,Het was een overtuigende wedstrijd”, concludeerde Den Dungen-coach Kevin van Emmerik na afloop. ,,Wij waren kwalitatief gewoon beter. We creëerden veruit de meeste kansen en het initiatief en het balbezit was voor ons. Omdat het bij rust ‘maar’ 2-0 stond, kwamen zij wel met iets meer geloof de tweede helft in en daardoor ging het wat meer op en neer. We hebben het onszelf misschien wel onnodig moeilijk gemaakt door die derde goal zo laat te maken. Maar goed, we zetten de reeks voort en nu op naar donderdag, DSC uit.”

Bjorn de Kort was de uitblinker bij Den Dungen. Hij nam bij alle doelpunten de assist voor zijn rekening. ,,Het waren ook echt knappe assists”, aldus Van Emmerik.

,,De eerste helft was gewoon niet scherp. Er was geen beleving, niks”, baalde ODC-coach Piet Drijvers na afloop. ,,We hebben de hele week goed getraind maar vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Het kwam er even niet uit. De tweede helft was wel iets beter maar nog niet met het geloof dat je dan eigenlijk wil zien. Dat is zonde. Hier hadden we wel een mogelijkheid om punten te pakken en die hebben we laten liggen. Ik kan de jongens wel de schuld geven maar uiteindelijk ben ik natuurlijk ook zelf de verantwoordelijke. Het was een teleurstellende middag. ODC onwaardig, zou ik willen zeggen. Volgende week tegen Schijndel moet er echt meer strijd en passie in.”