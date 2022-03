Schadewijk heeft weinig moeite met DVG en neemt revanche voor 7-0 nederlaag eerder dit seizoen

,,Het was een fijne wedstrijd om mijn rentree te maken”, aldus FC Schadewijk-doelman Martin Roelofs. ,,Eerder dit seizoen hebben we daar met 7-0 verloren, dus dit voelde als revanche. Ik denk ook dat we verdiend hebben gewonnen. Het gaat goed bij ons de laatste weken, met deze zege nemen we afstand van de onderste plekken.”