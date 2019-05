Schadewijk-spits scoort en sprint naar de douche voor TOP OSS: ‘Hij stond al in zijn blootje’

Moment van de wedstrijd: De rust. ,,Ik had de deur van de kleedkamer nog niet achter me dichtgetrokken of Danny Laukes stond al in z’n blootje om de douche in te sprinten”, zei FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Hij wilde de aftrap van TOP Oss niet missen. Volgens mij is-ie met de shampoo nog in zijn haar de auto ingesprongen.”