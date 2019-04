Scheids goochelt met kaarten en stuurt Rood Wit’62-verdediger Kornuyt onterecht weg

Vlak voor rust bij een stand van 0-1 zorgde de scheidsrechter voor hilariteit. Rood Wit’62-verdediger Roy Kornuyt kreeg een gele kaart na een overtreding op de spits van VOW. ,,Ik zag dat de spits teveel ruimte kreeg. Ik wilde daarom een overtreding maken, zodat hij niet naar de goal kon”, herinnert Kornuyt zich. ,,Ik liep hem in de rug, alleen dat deed ik iets te lomp. De scheidsrechter riep me naar hem toe en gaf me een gele kaart. Ik zei nog dat het inderdaad te lomp was en dat de gele kaart terecht was.” Na de gele kaart was de scheidsrechter nog niet klaar. Kornuyt zag hem opnieuw naar zijn boekje grijpen en tot zijn verbazing haalde hij daar een rode kaart uit. Dat terwijl de 25-jarige voorstopper nog geen eerdere prent had ontvangen. ,,Iedereen uit ons team werd natuurlijk boos. Ik zei tegen hem dat ik echt nog geen geel had gehad, maar hij wilde er niets van weten.” De scheidsrechter van dienst bleef resoluut en stuurde Kornuyt naar de dug-out.

Foutje in de boekhouding

Aan de zijlijn raakte de arbiter nog in discussie met de trainer van de Helmonders en besloot daarna in gesprek te gaan met de aanvoerders van beide teams. Na dit overleg besloot de scheidsrechter de kaart in te trekken en mocht Kornuyt het veld weer in. ,,Uiteindelijk bleek dat de nummer drie van VOW ook een gele kaart had gekregen en die had hij in zijn boekje bij Rood Wit neergezet. Al met al heeft het tien minuten geduurd voordat we de scheids hadden overtuigd dat hij een fout had gemaakt. Toen hij de kaart introk, kwam hij wel nog netjes naar me toe om zijn excuses aan te bieden. Ik heb hem een compliment gegeven, omdat hij zijn fout netjes had hersteld.” Kornuyt maakte daarna de negentig minuten vol en zag zijn ploeg met 1-4 winnen.