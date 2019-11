Scheidsrechter bij Gudok-Emma moet even massagehok in, maar kan na 5 minuten wel verder

Derde klasse BDe arbiter bij Gudok tegen SC Emma moest in de tweede helft even het massagehok in. Hij had wat last van zijn rug. Gelukkig kon hij daarna wel verder en werd het duel uitgespeeld.

Gudok - SC Emma 3-1 (0-0). 56. Jeffrey Vos 1-0, 65. 1-1, 74. Rick van der Meer 2-1, 90. Pepijn Louer 3-1.

Volgens Gudok-trainer Ronald Boudewijn speelde zijn ploeg haar beste eerste helft van het seizoen. ,,We scoorden alleen niet. De tegenstander zei nog dat, als zij met 4-0 achter zouden staan, zij al helemaal niets te vertellen hadden.”

Het meest bijzondere aan het duel was de blessure van de scheidsrechter. ,,Hij moest in de tweede helft naar ons massagehok”, rondde Boudewijn af. ,,Na vijf minuten kon hij verder en floot hij de wedstrijd uit. De man had last van zijn rug.”

RCD - Gilze 0-8 (0-3). 15. Jordi van Alphen 0-1, 23. Willem van Eijck 0-2, 37. Rick van den Dungen 0-3, 49. Rick van den Dungen 0-4, 72. Vasco Oerlemans 0-5, 78. Stan de Kock 0-6, 81. Sander Oerlemans 0-7, 85. Willem van Eijck 0-8.

Gilze-coach Jeremy Buchly was blij dat zijn ploeg de nul hield. ,,Het was geen hoogstaande wedstrijd. We begonnen zelfs wat slapjes en naar mate de score uitgebouwd werd, werden wij slordiger.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat, ondanks het verschil in kwaliteit, RCD ook genoeg kansen kreeg. ,,Zij kwamen enigszins goed uit de kleedkamer”, rondde Buchly af. ,,Maar wij maakten al gauw de 0-4. Het was verder een slechte tegenstander, eerlijk gezegd.”

Virtus - ZIGO 3-0 (1-0).

Voor ZIGO zat de wedstrijd er na drie minuten op. ,,Toen viel de 1-0 en speelden we tegen twaalf man”, doelde ZIGO-trainer Rob van Belkom op het optreden van de arbiter. ,,In de laatste fase waren mijn spelers zó gefrustreerd dat we nog twee tegengoals kregen.” Het meest bijzondere aan het duel was het optreden van de 74-jarige arbiter. ,,Zelfs Virtus zei het tegen elkaar”, ging Van Belkom verder.

Be-Ready – Groen Wit (Breda) 2-0 (1-0) 25. Richard Jansen 1-0, 70. Tim van Dam 2-0.