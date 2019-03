Scheidsrechter doet aangifte na staken CHC-HHC'09, onderzoek KNVB en politie

‘Intimiderend’

CHC-aanvaller Van Rijn gaf zondag al direct aan dat het volgens hem anders lag. Hij gooide de bal weg, waarvoor hij een gele kaart kreeg. ,,Stom, maar oké prima. Ik liep weg, maar de scheidsrechter liep me achterna en kwam heel dicht op me staan. Dat was heel intimiderend, want hij was erg agressief. Met een grijns op zijn gezicht gaf hij me een tweede gele kaart, waarbij hij me tegen mijn neus sloeg. Daarna pakte hij me bij mijn nek, waarna ik hem van me afduwde.” Van Rijn zei zondag dat hij aangifte zou gaan doen. De politie heeft van hem geen aangifte ontvangen, wel heeft de voetballer een melding van het incident gedaan.