Scheidsrechter Frans (74) fluit al 42 jaar lang: 'Van sommigen had ik de opa kunnen zijn'

VUGHT - Frans Vissers is met zijn 74 jaar de oudste scheidsrechter uit de regio die nog wedstrijden van eerste elftallen in het amateurvoetbal fluit. Als grensrechter had hij het profvoetbal kunnen halen, maar liever nam de Vughtenaar de fluit in de hand. Dat doet hij inmiddels alweer 42 jaar lang, en voorlopig wil hij nog niet van stoppen weten.

Met het leiden van de bekerwedstrijd Nieuwkuijk - SC Elshout begon deze maand het voetbalseizoen weer voor scheidsrechter Frans Vissers uit Vught.. ,,Het was een fijne wedstrijd met twee teams die veel respect voor elkaar hadden", blikt hij een dag later met hoorbaar plezier terug. ,,Een bestuurslid van Nieuwkuijk zei na de wedstrijd het knap te vinden hoe ik op mijn 60ste deze derby had gefloten."

Die opmerking leidde tot de nodige hilariteit bij Vissers. Want de Vughtenaar mag dan jonger ogen, hij is toch echt al 74 jaar. Vissers is daarmee de oudste scheidsrechter in deze regio die nog wedstrijden van eerste elftallen in het amateurvoetbal fluit.

Obsessie

42 jaar geleden begon Vissers als scheidsrechter. ,,Ik voetbalde bij Essche Boys", vertelt hij. ,,Vanwege een ernstige blessure moest ik daarmee stoppen. Om toch bij het voetbal betrokken te blijven, gaf ik me op voor de scheidsrechterscursus."

De eerste wedstrijd die Vissers floot was op 19 september 1975 Avanti'31 6 tegen WEC 4 in Schijndel. Het fluiten bleek hem goed af te gaan. Al na drie jaar promoveerde hij naar de standaardklasse om wedstrijden van eerste elftallen te fluiten. De eerste klasse was het hoogste niveau dat hij haalde. Het betaald voetbal zat er niet in. ,,Dan had ik op veel jongere leeftijd met fluiten moeten beginnen. Want geen enkele scheidsrechter die na zijn 30ste begint met fluiten, haalt het betaald voetbal", beweert hij.

Maar via een omweg had Vissers het profvoetbal alsnog kunnen bereiken. ,,Ik kreeg destijds wel de kans om assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal te worden, maar ik vond fluiten toch leuker."

Nee, een obsessie is het betaald voetbal voor hem nooit geweest. Anno 2017 fluit hij nog steeds 'met heel veel plezier' wekelijks zijn wedstrijden in de derde en vierde klasse. ,,Als ik dat plezier niet meer zou hebben, zou ik het niet zo lang volhouden en er ook niet zoveel voor doen om fit te blijven."

Vissers houdt zijn conditie namelijk wekelijks op peil met een training met collega-scheidsrechters bij WEC in Schijndel en met een loopgroepje van atleet Wim Akkermans in Vught. ,,In totaal loop ik 20 kilometer en dat is conditioneel ook nodig om voetbalwedstrijden op dit niveau te leiden."

Grensrechters

Volgens Vissers is het voetbal de afgelopen veertig jaar niet harder of gemener geworden. ,,Er wordt wel wat meer commentaar gegeven op de scheidsrechter dan vroeger", constateert hij. ,,Volgens mij is dat een tijdsbeeld. Maar als scheidsrechter word je tegenwoordig veel beter ontvangen dan vroeger bij de clubs. Ook vind ik het niveau van de clubgrensrechters tegenwoordig veel beter. Vroeger waren dat soms supporters, die maar wat raak vlagden. Maar tegenwoordig kiezen de verenigingen bewust voor een goede grensrechter."