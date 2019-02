Scheidsrechter geeft drie keer rood in één minuut bij Vuren - SV Capelle en stuurt ploegen naar kleedkamer

Zaterdag 3D Na het winnende doelpunt bij Vuren - SV Capelle schoot de vlam in de pan. De arbiter van dienst gaf drie spelers rood en besloot één minuut voor tijd een afkoelingsperiode in te lassen.

Vuren - SV Capelle 3-4 (1-2) 4. Onur Ulusan 0-1, 33. 1-1, 45. Onur Ulusan 1-2, 60. Quinten van Caem 1-3, 62. 2-3, 68. 3-3, 90. Onur Ulusan 3-4. Rode kaarten: 71. speler van Vuren, 90+2. Onur Ulusan en Serhan Eyupoglu van SV Capelle en een speler van Vuren.

Moment van de wedstrijd: Er ontstond na het winnende doelpunt veel gedoe in het strafschopgebied van Vuren. Daarop trok de scheidsrechter drie rode kaarten en dirigeerde de ploegen naar de kleedkamer voor een afkoelingsperiode. Daarna werd er nog één minuut gevoetbald. ,,Wij zitten met de gebakken peren, want als we Onur en Serhan moeten missen komen twee doelpuntenmachines stil te staan‘’, zegt Capelle-trainer Antoin van Pelt

HSSC’61 - Sparta’30 3-1 (0-1) 42. Anrico Visser 0-1, 54. Nick van Dam 1-1, 84. Bas Scheenhart (pen.) 2-1, 90+3. Bas Scheenhart 3-1.

Moment van de wedstrijd: De strafschop. ,,Dat was een cadeautje”, vond Mark van Noorloos, trainer van Sparta’30. ,,Bij een duel ging een speler van de thuisclub heel theatraal naar de grond.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de eerste helft raakte Sparta’30 drie keer paal of lat.

GVV’63 - NEO’25 4-0 (2-0) 10. Nick Ekelmans 1-0, 20. Nick Ekelmans 2-0, 80. Thomas van der Leij 3-0, 90+3. Richan Kreling (pen.) 4-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Vorige week tegen Nick Ekelmans gezegd dat hij zich meer op de spitsenpositie moet gaan richten, want dat was ons zorgenkindje. In een oefenpotje tegen Hardinxveld scoorde Nick al een keer, en vandaag was het nog eens twee maal raak. Het probleem lijkt opgelost”, zegt trainer Denny van Geffen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Van Geffen lag de hele week met griep op bed. ,,Arnold Kooijman, trainer van het tweede, heeft de oefenstof verzorgd. Aan die overwinning heeft Arnold een wezenlijke bijdrage geleverd”, aldus Van Geffen.

BLC – GDC 0-3 (0-2) 7. Menno Schouten 0-1, 16. Loek de Jong 0-2, 60. Michel Schouten 0-3.

Moment van de wedstrijd: De drie doelpunten. ,,Die waren van een hoge kwaliteit”, vond GDC-trainer Edin Curic. ,,Want ze kwamen voort uit mooi uitgespeelde aanvallen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: GDC had de voorgaande vier wedstrijden verloren; BLC was vijf duels op rij ongeslagen gebleven. ,,Dat heeft ons in slaap gesust”, vond BLC-trainer John Huisman.

Asperen - Sleeuwijk 1-2 (0-2) 33. Jenner Koek 0-1, 43. Pasqualle Verwoerdt 0-2, 56. Tariq Ibrahim 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft niet groots gespeeld, wel heel veel kansen gekregen. Na de rust was het verval erg groot”, vond Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De eerste wedstrijd won Sleeuwijk ook met 2-1. Toen namen Tarik Ibrahim en Pasqualle Verwoerdt ook een doelpunt voor hun rekening.

SSC’55 – Haaften 0-5 10. Thijmen Gerringa 0-1, 32. Thijmen Gerringa 0-2, 60. Daniël van Zuijdam 0-3, Tomek Kilian 0-4, 90. Tomek Kilian 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,We zijn afgetroefd tegen een fel en energiek Haaften”, vond SSC-trainer Pierre van Berkel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor de rust kreeg SSC nog een paar aardige kansen om met enig perspectief de kleedkamer in te gaan, maar onder meer de paal voorkwam een aansluitingstreffer.