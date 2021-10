Scheidsrechter geeft fout toe bij Berkdijk - Viola

Berkdijk - Viola 0-1 (0-0). 74. 0-1.

Berkdijk dacht recht te hebben op een strafschop. ,,Ik zag een handsbal, de scheidsrechter dus niet”, aldus trainer Pieter Elias. ,,Na afloop kwam hij me vertellen dat hij niet goed stond opgesteld, daardoor kon de situatie niet goed worden beoordeeld. Vind ik mooi dat je daar eerlijk voor uitkomt. Kan ik waarderen.” Alweer de derde nederlaag voor rood en zwart, dat kon Elias niet echt pruimen. ,,Het was een wedstrijd met heel weinig kansen. Een puntendeling zou normaal zijn geweest.”

Chaam – Were Di 3-2 (1-2). 15. Mike van Wijnen 0-1, 16. 1-1, 25. Jan Kooij 1-2, 71. 2-2, 73 (pen.) 3-2.

,,Dit was een zwaar onterechte nederlaag. Ze beginnen de wedstrijd met twee enorme kansen, maar maken geen goal. Wij doen dat dan wel en na de gelijkmaker komen we terecht op 1-2. Zij komen door een dwaling van de scheids via een penalty op 3-2. We gingen ook wat meer risico nemen daarna, maar dat mocht niet baten”, vertelt Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Hij was vooral niet te spreken over de scheidsrechter: ,,Dit was echt niet normaal, dit kan echt niet. De trainer van Chaam gaf ook aan het er mee eens te zijn, maar zij profiteren er dan van. Wij maken uit een corner de 1-0, maar hij fluit hem af omdat hij niet kon zien of de bal wel over de lijn was. Dat terwijl hij in de middencirkel stond. Hun keeper gaf ook toe dat de bal over de lijn was. De overtreding waar de penalty uit volgt was buiten de zestien, maar dat kon hij ook niet zijn vanuit de middencirkel.”

Een ander opvallend feit was dat een supporter van Were Di een gele kaart kreeg. Het was de keeperstrainer van de Tilburgers, maar dat wist de scheids niet. Voor hem was het gewoon een supporter. Bij een hoofdblessure van de keeper van de bezoekers floot hij niet af en daar had de supporter commentaar op. Een gele kaart volgde dus.

Audacia – OVC’29 3-2 (2-0). 51. Niek van de Weerdenburg 2-1, 55. Mitchell van Zelst 2-2.

,,Deze wedstrijd had twee gezichten. Eerste helft waren zij beter en tweede helft was voor ons. Ze deden het heel slim met vier man op het middenveld die elkaar goed afwisselde. In de tweede helft zetten wij het anders neer op het middenveld en zijn wij de betere ploeg. We krijgen tal van kansen, maar zij zijn de enige die een kans weten te benutten in de laatste minuut. We geven eigenlijk niks weg tot die kans, dus dat is flink balen”, vertelt Theo van Zelst, assistent van OVC’26.

GSBW – WSJ 5-3 (1-2). 20. Bradley Luijten 1-1, 66. Dion van Loon 2-2, 72. Dion van Loon 3-3, 85. Bradley 4-3, 90. Denzel van Houtum 5-3.

,,Complimenten aan WSJ. Ze hebben het ons enorm moeilijk gemaakt en hadden het betere van het spel. Ze komen ook drie keer op voorsprong, maar mijn ploeg toonde veerkracht. Ik heb veel werklust gezien en de echte wil om te winnen en we komen terug. Is wel anders dan zo’n 7-0 van vorige week, maar ook heel lekker dit”, vertelt Patrick Marcelis, trainer van GSBW.

Jong Brabant – Gloria UC 4-0 (3-0) 8. Tom Bastings 1-0, 22. Tom Bastings 2-0, 36. Tom Bastings 3-0, 84. Floris Ermen 4-0.

,,We waren vandaag op alle fronten beter. Duidelijk een maatje te groot. We creëren tien kansen en maken er vier. Daar kan ik over klagen, maar als mijn team er elke week vier maakt dan hoor je mij niet. Ik denk dat het begint bij kansen creëren en dat doen we zeker, dus ik ben tevreden”, vertelt Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Voor Jurre van Liempd was het een mooie middag. Hij maakte zijn debuut voor Jong Brabant.

SV Reeshof – Riel 4-3 (2-1). 19. Roy Staps 1-0, 22. Robert Swinkels 1-1, 35. Robert Swinkels 2-1, 50. Tom Siliakus 2-2, 66. Koen van de Otterlo (pen.) 3-2 67. Jesse van den Corput 3-3, 90+2. Tom Siliakus 4-3.

,,Er had meer ingezeten vandaag denk ik. Het was een open wedstrijd en ik denk dat we reclame hebben gemaakt voor het amateurvoetbal. Wij waren erg goed in de eerste helft en zij denk ik wat beter in de tweede. Vlak voor tijd missen we nog een een-op-een en moeten we misschien een penalty krijgen en dan krijgen we ‘m nog tegen. Erg zuur, maar ik heb zeker genoten op bepaalde momenten”, aldus Riel-trainer Nick van Vugt.

Reeshof-trainer Jurgen Bouwens was blij: ,,Het was inderdaad een levendige wedstrijd. Het was bij ons achterin niet goed en daar maakte Riel goed gebruik van. Het is een ploeg die zeker kan voetballen. Voorin was het bij ons goed en daardoor wonnen we de wedstrijd alsnog. Tom is bijvoorbeeld weer terug en is gelijk belangrijk.”