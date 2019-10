Scheidsrechter heeft geïmproviseerde VAR bij DIA - RWB: rood op basis van beelden VoetbalTV

Larry van Ommen, trainer van RWB, kijkt na thuiswedstrijden de interessante beelden op VoetbalTV altijd terug. Maakt er hapklare brokken van, mailt die naar zijn spelers. ,,Bij uitwedstrijden laat ik dat mijn oom doen op zijn Ipad”, zegt de Waalwijker. ,,Maar na de eerste helft was de batterij leeg.” Aardigheidje: ,,De scheidsrechter vroeg de beelden op van het moment dat hij rood uitdeelde. Hij was kennelijk niet helemaal zeker van zijn zaak. Ons kwam het wel goed uit.‘’

Harry Sassen is de laatste paar weken behoorlijk in zijn sas. Vorige week scoorde hij in het laatste kwartier bij Berkdijk een onvervalste hattrick, tegen de ploeg uit De Moer nam de linkspoot de openingstreffer en de gelijkmaker voor zijn rekening. Dat zijn doelpunten nog een resultaat opleverden, was te danken aan doelman Wesley van Biesen. Bij de stand 1-2 stopte hij een strafschop. Bijna had Sassen zichzelf weer een drieslag gegund, maar de paal voorkwam dat.