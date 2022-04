Scheidsrechter komt het veld op in dezelfde kleuren als OVV'67, wedstrijd begint een halfuur later

Vijfde klasse ADe scheidsrechter heeft meestal een felgekleurd tenue aan om zo verwarring te voorkomen. Bij de wedstrijd van OVV'67 tegen SVG was dat niet het geval. De leidsman kwam het veld op en zijn kleding bleek dezelfde kleur te hebben als het tenue van de thuisploeg. Zo kon hij weer de kleedkamer in om zijn tenue om te wisselen.

OVV’67 - SVG (1-0) 1-0, 2-0, 85. Mike Verhage 2-1.

De wedstrijd begon later dan gepland, omdat de scheidsrechter in dezelfde kleuren aantrad als de thuisploeg. ,,Hij kon weer terug de kleedkamers in’’, vertelde SVG-trainer Johan Bertens. Toen de wedstrijd een half uur later alsnog van start kon gaan, zag de oefenmeester een gelijk opgaande pot voetbal. ,,OVV’67 was deze keer de gelukkige, hoewel wij na rust steeds meer op hun helft gingen voetballen’’, sprak Bertens. ,,Het seizoen gaat een beetje als een nachtkaars uit op deze manier.’’

DVVC - Neerlandia’31 2-3 (1-3) 0-1, 0-2, 0-3, 41. Guus de Jong, 1-3, 60. Wesley Luijten. 2-3.

DVVC speelde in een week tijd drie wedstrijden, ze alle drie winnen was te veel gevraagd voor de Dongense formatie. ,,Maar complimenten aan het team, want met zes punten van de negen, kan ik alleen maar tevreden zijn’’, vertelde Henskens. ,,De eerste helft was Neerlandia de bovenliggende partij, waaruit de eerste twee doelpunten door persoonlijke fouten binnenvallen.’’ DVVC kwam volgens de trainer strijdvaardiger uit de kleedkamers na rust. ,,Met iets meer geluk hadden we er misschien nog een punt uit kunnen halen.’’

FC Drunen – ADVENDO 5-0 (3-0) 17. Ersel Akturan 1-0 29. Talha Sen 2-0 45. Talha Sen 3-0 82. Akturan 4-0 87. Tugsad Kali 5-0.

ADVENDO is een laagvlieger, in Breda hadden de Drunenaren ook vrij eenvoudig gewonnen. “Vandaag was het zaak om niet alleen de punten in eigen huis te houden, maar ook met het koppie te voetballen”, zegt trainer Ali Albayrak. “Geen duels aangaan die niet nodig zijn, dat levert misschien blessures op. En geen gekke kaarten pakken. We hebben elkaar hard nodig, donderdag moeten we alweer aan de bak.” Dan wacht Molenschot.