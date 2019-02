Scheidsrechter komt niet opdagen bij Ruwaard - Heerewaarden: Nulandse scheidsrechter helpt clubs uit de brand

Zondag 5d De spelers van Ruwaard en Heerewaarden stonden zondagmiddag voor een verrassing: de arbiter van dienst was niet komen opdagen. Na een paar belletjes werd in Nuland een reddende engel gevonden.

Ruwaard – Heerewaarden 5-1 (0-1). 17. 0-1, 51. 1-1 (e.d.), 59. Sjors Euser 2-1, 65. Romano Bloks 3-1, 74. Sjors Euser 4-1, 81. 5-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: de eigenlijke scheidsrechter kwam niet opdagen maar hulp kwam er uit Nuland van een arbiter die dit duel graag op zich nam. ,,We konden goed merken dat deze man normaal op een stuk hoger niveau actief is want hij floot erg goed”, aldus trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

Heerewaarden was een uur lang dichtbij het eerste punt van het seizoen, maar na een uur spelen wist Ruwaard door de defensie van Heerewaarden heen te breken en was het verzet gebroken. Invallend coach Marien van Tussenbroek zag zijn team een topwedstrijd spelen. ,,Ondanks dat we hier van een beter team verliezen ben ik tevreden over de inzet die we hebben laten zien. We hebben gestreden en stonden zelfs een uur op voorsprong. Helaas verliezen we wel weer, maar deze prestatie geeft wel hoop. Ik denk dat we dit seizoen nog een punt kunnen pakken.”

Moment van de wedstrijd: Tegen de nummer laatst kwam Ruwaard op achterstand en werden de Ossenaren in het zadel geholpen door een eigen doelpunt waarna er weer vertrouwen in de ploeg kwam en alsnog de winst werd gegrepen.

,,Door blessures van bepalende spelers konden we de voorsprong niet vast houden. We hebben gestreden voor wat we waard waren en we hebben vreemd genoeg een positief gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Helaas wel met een negatief resultaat”, concludeerde Van Tussenbroek

HRC’14 – OKSV 2-2 (1-1). 26. Patrick Jansen 1-0, 44. Ruben Peters 1-1, 63. Marnix van Suijdam 2-1, 78. Jort van Heumen 2-2.

Moment van de wedstrijd: Dirk van de berg had vlak voor tijd de winnende treffer op zijn voet maar oog in oog met de keeper kwam hij niet tot scoren.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik ben erg trots dat mijn spelers twee keer een achterstand hebben kunnen rechtbuigen”, aldus trainer Peter van Orsouw van OKSV.

Alle twee de doelpunten van OKSV vallen uit een dood spelmoment. HRC-coach Harald van Deelen was na afloop teleurgesteld in het gelijkspel. ,,We hebben het lastig met corners en vrije trappen en daardoor spelen we vandaag gelijk. Ik had het gevoel dat er meer in had gezeten vandaag. Bij het laatste doelpunt waren we niet scherp en uit het niets valt de bal dan zo het doel in. Erg onfortuinlijk. Ook voorin ontbrak het bij ons aan scherpte. Het gelijkspel is, als je naar de wedstrijd in het algemeen kijkt, misschien wel terecht. Maar ik denk dat er meer in had gezeten.”

Wadenoijen – Maaskantse Boys 0-2 (0-0). 78. Bart Wetzer 1-0, 90. Marcel van Gaal 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-0 was als een verlossing want we misten kans op kans en de tijd begon al aardig te dringen”, zag trainer Maurizio Atzeni.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Maaskantse Boys heeft na een slecht begin een goede serie gemaakt en ook het eerste duel na de winterstop wordt deze lijn doorgezet.

DSS’14 – Ophemert (1-1) 43. Sander van Alphen 1-1, 55. Sander van Alphen 2-1, 67. Ferry Hellingenwerf 3-1, 90 Robin Stappershoef.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We speelden eigenlijk een redelijk slechte wedstrijd, maar Ophemert gunde het ons vandaag. Ze maakte veel persoonlijke fouten en legde als het ware de rode loper voor ons neer, al moesten we de bal er natuurlijk wel nog in schieten”, zei een blije Kees de Vries. “Het is mooi dat we door de overwinning twee plekken stijgen en weer aansluiten bij de middenmoot.”

Moment van de wedstrijd: Bij de 2-1 is de keeper van Ophemert niet op zijn scherpst en laat hij de bal voor de voeten van Sander van Alphen vallen die daar dankbaar gebruik van maakt en zijn twee van de middag binnenschiet. Dit is niet het enige foutje aan de kant van Ophemert die daarmee de streekderby met 4-1 verliest.

DESO – MEC 2-4 (1-3).

Bijzonderheid van de wedstrijd: deze nederlaag is de zesde verliespartij op rij voor de Ossenaren.