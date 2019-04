Scheidsrechter legt SC Elshout-Audacia stil voor verkeerd gepositioneerde kinderwagen

SC Elshout - Audacia 2-2 (1-1) Stan de Jong 1-0, 45. Alex Aarts (pen.) 1-1, 76. Thom van Delft 2-1, 90+4. Youri van Vechel 2-2.

Moment van de wedstrijd: In de allerlaatste seconde weet Yoeri van Vechel toch nog een punt te redden voor Audacia. Beide doellieden staken in een uitstekende vorm. Voor Bram Swinkels was dat opmerkelijk, want in de eerste helft verving hij de geblesseerde Giel Ketelaars. Swinkels is van nature een voetballer.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Halverwege de eerste helft legde scheidsrechter Ton Michielsen de wedstrijd even stil: een kinderwagen stond te dicht bij de afrastering.

Oisterwijk – SV Reeshof 4-5 (2-1). 25. Raiclen Nepomuceno 1-0, 32. Tim Snijders 1-1, 41. Hade Malvona 2-1, 60. Koen van de Otterlo 2-2, 70. Jim Smolders 2-3, 89. Raiclen Nepomuceno 3-3, 90. Hade Malvona 4-3, 90+1. Tim Snijders 4-4, 90+3. Koen van de Otterlo 4-5.

Moment van de wedstrijd: Met vier goals in de laatste vier minuten had deze wedstrijd een bizar slot met Reeshof als winnaar.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het was alweer de vijfde overwinning op rij voor Reeshof. De ploeg gaat aan kop in de derde periode en meldde zich in de strijd om de derde plek.

TSV Gudok – GSBW 2-3 (1-1). 22. Igor van Loon 0-1, 42. Jeffrey Vos 1-1, 48. Milan van Boxtel 1-2, 65. Luuk Becker 1-3, 90+4. Kevin Kluijtmans 2-3

Moment van de wedstrijd: Luuk Becker gooit de wedstrijd met nog een klein halfuur te spelen in het slot.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben echt vanaf de eerste minuut laten zien dat we vol voor de overwinning wilde gaan tegen de titelkandidaat”, zag GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Viola – Jong Brabant 2-1 (2-0). 40. Tim Oomen 1-0, 41. Tim de Jong 2-0, 82. Zeger Vugts 2-1.

Moment van de wedstrijd: Zeger Vugts zorgt nog voor de aansluitingstreffer, maar deze leverde niks meer op voor Jong Brabant. ,,We misten vandaag teveel basisspelers en dus vastigheid”, zei Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant, achteraf.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de 55e minuut maakt Philip Overeem zijn debuut voor Jong Brabant: ,,Hij speelde een goede pot, het lichtpunt van de wedstrijd”, zag Van den Boogaard.

HHC’09 – Nevelo 2-0 (0-0). 55. Deniz Alkan 1-0, 75. Sinan Alkan 2-0.

Moment van de wedstrijd: Nevelo kreeg ene hoop open kansen, maar er miste scherpte voor de goal en de keeper van HHC verrichtte een paar goede reddingen.

Het meedoen van Pim Kivits. ,,Met Pim wonnen we de eerste vijf wedstrijden”, zegt HHC’09-trainer Senad Hadzic. ,,Daarna deed hij niet meer mee. Hij moest voor zijn werk naar het buitenland, Pim raakte in de winterstop geblesseerd. Vandaag was hij er weer bij. Voor ons is Pim de belangrijkste schakel op het middenveld, hij brengt balans in het team.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Nevelo-trainer Rob van Belkom moest twee B-junioren meenemen, omdat een aantal spelers op vakantie waren.

Were Di – CHC 2-6 (2-2). 12. Emre Yuksel 1-0, 20. Mounir Hadouir 1-1, 35. Joep Kuijpers 2-1, 46. Galid Cherrou 2-2, 53. Nicky van Bijsterveld 2-3, 72. Younes Hadouir 2-4, 74. Mounir Hadouir 2-5, 89. Younes Hadouir 2-6.

Moment van de wedstrijd: Vlak voor rust krijgt Were Di toch nog de gelijkmaker om de oren. Vlak na rust krijgt Joep Kuijpers nog een enorme kans op 3-2, maar hij maakt hem niet. In diezelfde minuut scoort CHC de 2-3 en knapt er iets bij Were Di.

,,Door enkele wisselingen op het middenveld kregen we na rust meer grip op de wedstrijd”, vond CHC-trainer Fatah Hadouir.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het laatste doelpunt was het mooist: vanaf 16 meter schiet Younes de bal hard in de kruising”, aldus Hadouir.