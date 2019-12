Scheidsrechter maakt vroegtijdig een einde aan Cito - Ulysses

Cito-Ulysses 2-2 (0-1). 11. Willem Brouwer 0-1, 65. Joris van Ravensteijn 0-2, 70. Rood Yanusa Jarju, Ulysses, 73. Armin Alibasic 1-2, 81. Younesse Ettahouri 2-2.

Een tumultueuze slotfase, zo kan je het einde van Cito - Ulysses prima omschrijven. Na een doelpunt in de 65ste minuut ontstond er een warrige situatie. Ulysses-aanvaller Yanusa Jarju kreeg twee gele kaarten, al weet niemand precies waarom hij die ontving. Cito-coach Yavuz Demirci: ,,Ik denk dat het wegens protesteren was, want een speler van ons zou hebben nagetrapt. Al leverde dat geen rood op.”

Voor Cito viel de rode kaart aan de Megense zijde op het juiste moment, want het kreeg meer ruimte. Armin Alibasic had dan ook maar drie minuten nodig om de 1-2 tegen de touwen te koppen. Tien minuten voor het einde was het Younesse Ettahouri die gelijk maakte. De slotfase kwam er niet, de scheids floot vijf minuten eerder af. Ulysses-coach Anne Duis: ,,Wat ik begrepen heb is dat hij de wedstrijd niet meer in handen kon krijgen en daarom maar affloot.” Demirci: ,,Ik begrijp dat Ulysses zich benadeelt voelt, maar ik denk ook dat ze blij mogen zijn. De 3-2 hing in de lucht.”

MEC’07 – Maliskamp 7-2 (4-0) 46. Jasper van Schijndel 4-1, 75. Kevin Paxton 6-2.

Maliskamp-coach Willem van den Berg baalde van de nederlaag tegen hekkensluiter MEC’07. ,,We hadden missen wel negentig procent balbezit, maar we hebben te weinig gecreëerd. MEC’07 daarentegen was dodelijk in de omschakeling. Ik denk dat elke kans er in zat. Deze prestatie was ondermaats en daar moeten we van leren.”

Maliskamp verloor ruim van de hekkensluiter MEC’07, terwijl het team van Van den Berg vorige week nog een punt pakte tegen de koploper RKTVC. ,,De mindset was niet goed. Ik snap er niets van want deze week trainden we uitstekend alleen op het veld kwam het er niet uit. We miste beleving en als we punten willen halen dan moeten we wel met inzet gaan spelen.”

SSA Vesta-Jan van Arckel 6-0 (1-0). 3. Jordi de Loijer 1-0, 47. Jeroen Zegers 2-0, 51. Jeroen Zegers 3-0, 53. Jordi de Loijer 4-0, 70. Jacques de Vocht 5-0, 82. Jeroen Zegers 6-0.

Jan van Arckel beleefde een dramatisch middag, zo zag ook coach Marco van Loon. ,, De nederlaag komt hard aan. In de eerste helft waren we gelijkwaardig alleen na de rust zakte het weg. We hebben als collectief gefaald en daar baal ik van. We hebben verdiend verloren van een redelijke goede tegenstander.”

Jan van Arckel verloor met ruime cijfers. Van Loon zag dat zijn spelers vooral in het tweede gedeelte van de wedstrijd door het ijs zakten. ,,In de tweede helft moeten we ons gaan beseffen dat we veel inzet en strijd moeten gaan tonen. Dat ontbrak en dan baal ik dat we het af hebben laten weten, want we verliezen daardoor meer dan terecht.”

Al vroeg in de wedstrijd opende Vesta vanmiddag de score via Jordi de Loijer. In het restant van de eerste helft had Vesta het lastig met Jan van Arckel, dat goed voetbalde. Na de tweede helft ging het echter heel hard. Binnen acht minuten werd er drie keer gescoord; Jeroen Zegers maakte er twee en ook Jordi de Loijer was trefzeker. In minuut zeventig was het Jacques de Vocht die kon aanleggen voor de 5-0. Een hattrick viel er ook nog, in de slotfase was het Jeroen Zegers die zijn derde en daarmee de 6-0 tegen de touwen schoot.

Vesta-coach Mark Strik: ,,Deze uitslag is erg florissant. Jan van Arckel had echt nog diverse kansen en het speelde goed. Dit was misschien wel de moeilijkste wedstrijd tot nu toe voor ons.”

GVV-Herpinia 3-1 (0-0). 60. 1-0, 68. 2-0, 79. 3-0, 89. Luuk Rosmalen 3-1.

Herpinia heeft vanmiddag verloren van GVV, al had niemand dat in de rust aan zien komen. In de eerste helft was de ploeg uit Herpen heer en meester. Trainer Maarten Hendriks: ,,We hadden vier enorme kansen, maar we kregen de bal niet in het netje.” Het openingsdoelpunt viel na een uur voetballen, door een fout van de Herpinia-doelman. Hij liet een voorzet los, waarna de bal via de paal in de voeten van een GVV-aanvaller kwam. Binnen acht minuten verdubbelde de ploeg uit Geldermalsen zijn voorsprong tot 2-0. Tien minuten voor tijd was de wedstrijd gespeeld, want GVV kwam op 3-0. In de absolute slotfase was het Luuk Rosmalen die met de 3-1 de Herpense eer nog een beetje redde.

NLC’03-SCR 1-1 (1-1). 33. 0-1, 38. Wouter Bijl 1-1.

Een slecht duel tussen NLC en SCR vanmiddag in Lith. Er waren weinig kansen voor beide ploegen. Toch wisten ze beide een doelpunt te forceren. Na 33 minuten kwam SCR op voorsprong en niet veel later trok Wouter Bijl de stand weer gelijk namens NLC. Daar zou het oom bij blijven.