Scheidsrechter staakt EFC - Beerse Boys nadat hij zelf een hamstringblessure oploopt

,,Na dik twintig minuten greep de scheidsrechter naar zijn hamstring en kon hij niet meer lopen. Hij is toen nog behandeld door EFC en heeft het een minuut geprobeerd, maar het ging echt niet. In minuut 23 werd er officieel gestaakt. De KNVB is nog gebeld of er een vervanger opgeroepen kon worden, maar dit ging niet. Beide ploegen hadden iemand in de gelederen die kon fluiten, maar dat hebben we niet gedaan. Aan de gemaakte beslissingen komt dan toch je naam te hangen en dat moet je niet willen. We gaan gewoon nog een keer terug om driekwart wedstrijd te voetballen”, aldus Beerse Boys-coach Hans Staps.