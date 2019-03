Scheidsrechter staakt wedstrijd Irene-OVV’67 door eigen blessure: ‘Schiet de bal uit!’

Zondag 5c De wedstrijd tussen Irene en OVV’67 is zondagmiddag na 26 minuten gestaakt. De leidsman van dienst kon door een blessure niet verder en liet dat weten aan de spelers. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld in niet bekend.

Irene – OVV’67 gestaakt na 26 minuten bij een 0-0 stand

Moment van de wedstrijd: De aanvoerder van Irene, Bart Bressers, keek na 26 minuten verbaasd op toen de scheidsrecht ineens riep: ,,Schiet de bal uit!’ De desbetreffende leidsman kon de wedstrijd niet verder zetten door een blessure. De resterende 64 minuten zullen nu op een andere moment gespeeld worden.

SVSOS – Ollandia 0-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: SVSOS is pas de derde ploeg die dit seizoen er in slaag punten af te snoepen van koploper Ollandia.

Ollandia Coach Bas van Engelen kon er geen moment uithalen dat er tussenuit sprong. Hij zag weinig goed gaan bij zijn team. ,,Tijdens de warming-up had ik al het gevoel dat we het lastig zouden krijgen en dat bleek. We hadden een totale off-day en het liep voor geen meter. We hebben wel een paar kansen gehad, maar het ging gewoon niet. Dit is heel duur puntenverlies.

Moment van de wedstrijd: De allerlaatste minuut waarin de ploeg uit Biest-Houtakker nog een grote kans kreeg om de volle winst binnen te slepen. Helaas mocht het niet zo zijn.

Pas voor de derde keer dit seizoen weet Ollandia niet te winnen. Het is ook het eerste duel van de competitie waarin het team van Van Engelen niet tot scoren komt. Door de remise loopt concurrent Riel met twee punten in en is het gat tussen de teams nog maar drie punten. ,,We zijn nog altijd ongeslagen, maar het wordt nog spannend. Gelukkig staan we nog met drie punten voor en is ons doelsaldo aanzienlijk beter.”

EDN’56 – Gloria UC 3-2 (1-1). 29. Stan Loonen 1-0, 44. Roy Bernaerts 1-1, 55. Thijs van Oirschot 2-1, 65. Aidan Welten 3-1, 75. Roy Bernaerts 3-2.

Bijzonderheid van de wedstrijd: EDN’56 staat weliswaar een stuk lager op de ranglijst, maar won deze wedstrijd volkomen verdiend.

Moment van de wedstrijd: De uitstekend keepende doelman Ton van de Veeken van Gloria stopte in de 20e minuut een strafschop van Tijs van Oirschot van EDN’56.

Essche Boys – Riel 0-1 (0-0). 64. Jesse van de Corput 0-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide ploegen creëerden weinig kansen op het lastig bespeelbare veld in Esch.

Aankomende zondag spelen beide teams weer tegen elkaar. Van Wanrooij hoopt dan dat zijn team op zijn minst een punt kan pakken. ,,We hadden in deze wedstrijd zeker een gelijkspel verdiend. Het is aan ons om zondag revanche te nemen. Riel is een uitstekend team, maar we kunnen genoeg weerstand bieden.”

Moment van de wedstrijd: In de 64e minuut wilde de Essche sluitpost een terugspeelbal opruimen, maar schoot deze pardoes tegen Jesse van de Corput aan en zag de bal vervolgens het doel inrollen.

,, De 0-1 was alles bepalend. Door een foutieve terugspeelbal van Tim van Velthoven moet onze keeper Bart Spooren een sprint trekken om de bal weg te schieten. Dit lukt hem, maar de aanvaller van Riel was al zo dichtbij dat de bal via hem in het doel verdween. Een erg ongelukkig moment. We hebben niks weggegeven dan is het extra zuur dat je door deze situatie met lege handen staat”, concludeerde Essche Boys coach, Leon van Wanrooij

FC Drunen – SVG 2-3 (1-1). 9. Matthijs van der Lee 1-0, 30. Luc Wagener 1-1, 50. Daim Weijers 1-2, 76. Luc Wagener 1-3, 90. Eren Mert 2-3.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks dat de stand anders doet vermoeden was het een gemakkelijke zege voor SVG dat vooral in de tweede helft verzuimde vaker te scoren.

Het uitvallen van Edwin van Oosten en Rik Bloemendal. ,,Het zijn ons meeste ervaren voetballers. Dan lever je heel veel in. Het heeft ons uiteindelijk de kop gekost”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Luc Wagener in de 30e minuut. Daarna was SVG de bovenliggende partij in de wedstrijd.

,,We willen niet op de laatste plaats blijven staan, daar moeten we weg. Het zou een smet zijn op het gouden jubileum van FC Drunen”, aldus Albayrak.

LSV Boxtel – Tuldania 0-1 (0-1). 20. Thijs Hesselmans 0-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Op het slechte veld leverden beide ploegen vooral veel strijd, maar was er van goed voetbal weinig sprake.

De scheidsrechter floot aan beide kanten niet zijn beste wedstrijd. Volgens Van der Struijk ging dat ten koste van de wedstrijd. ,,Hij floot alles af, doorspelen kon amper. Voetbal is een contactsport, maar bij deze scheidsrechter duidelijk niet. Op een gegeven moment gingen de spelers al stilstaan omdat ze toch al wisten dat hij ging fluiten, maar dan ging het opeens wel door. Het is jammer want beide teams hebben niet vrijuit kunnen voetballen.”

Moment van de wedstrijd: Uiteraard de enige en dus winnende treffer van de middag. Thijs Hesselmans scoorde fraai uit een perfecte voorzet van Pieter Abrahams.

LSV leider Mark van der Struijk zag dat een onoplettend momentje LSV de nek omdraaide. ,,Na een onterechte gegeven vrije trap gaan we zeuren op de scheidsrechter, vervolgens staan we achterin te slapen en kan Tuldania heel makkelijk de 0-1 scoren. Dit was onnodig, een gelijkspel hadden we op basis van ons vertoonde spel wel verdiend.”